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İstanbul'da dehşet anları kamerada

İstanbul'da dehşet anları kamerada
İstanbul'da dehşet anları kamerada

Kağıthane’de bir saldırganın spor merkezinin önünde silahla saldırıda bulunduğu dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda yaralanan 1’i çocuk 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’da dehşet anları kamerada - Tıkla İzle

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, şapkalı bir saldırgan spor merkezi önünde bulunan vatandaşlara rastgele ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu 8 yaşında olduğu öğrenilen 1 çocuk ile 2 kişi yaralanırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. O anları ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şapkalı şahıs koşarak geliyor. Elinde tabancayla rastgele ateş açıyor. Saldırı sonrası şahıs kaçıyor.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 1'i çocuk 3 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur

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