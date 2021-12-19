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İstanbul'da dehşet anları: Otomobille geçerken kurşun yağdırdılar

İstanbul'da dehşet anları: Otomobille geçerken kurşun yağdırdılar
İstanbul'da dehşet anları: Otomobille geçerken kurşun yağdırdılar

Beyoğlu’nda sokağın köşesinde bekleyen 3 kişi, yoldan geçen otomobildeki şahısların silahlı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, bacak ve ayağından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da dehşet anları: Otomobille geçerken kurşun yağdırdılar - Tıkla İzle

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emre D. ve Ferhat D. yanlarında bulunan kişilerle sokağın köşesinde sohbet etmeye başladı. O esnada sokak içerisinden şahısların bulunduğu noktaya doğru ilerleyen araçtakiler, camı açarak silahla grubun üzerine kurşun yağdırdı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Araç hareket halindeyken ateş eden saldırganlar daha sonra otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay sonucunda Emre D. ayağından 1 kurşunla, Ferhat D. ise bacağından 3 kurşunla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim'deki özel bir hastaneye götürdü.

Polis saldırganı yakaladı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görgü şahitlerinin de ifadesine başvuran polis ekipleri, önce saldırganların ateş açtığı aracın plakasını ardından da kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yoldan geçerken kurşun yağdırdı

Öte yandan, Beyoğlu'nda yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların sokağın köşesinde beklediği sırada beyaz renkli araçla gelen şahısların, aracın camını açarak ateş edip kaçtıkları, yaralanan şahısların da birbirinin üzerine düştüğü görülüyor.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun
 

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