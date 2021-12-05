İstanbul'da dehşet anları: Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu

Kağıthane'nin Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hüseyin G.'nin (37) çalıştığı tekel bayisine gelen iki kişi kasiyere doğru yaklaşarak sohbet etmeye başladı. Şüpheli iki şahıs kasiyer Hüseyin G.'den veresiye olarak alkol almak istedi. Kasiyer Hüseyin G. ise kabul etmeyince şüpheli şahıslarla kasiyer arasında tartışma çıktı.

Veresiyle alkol vermeyen kasiyere tabanca doğrulttu

Kasiyerle tartışan şüphelilerden bir tanesi, tezgahtaki ürünü eline alıp kasiyerin kafasına fırlattı. Yanında getirdiği tabancayı çıkartarak tehdit edip hakaretler de savuran şahsı, arkadaşı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra tabancayı beline takan şahıs marketten çıktı. Yaşanan olay üzerine olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisin yakaladığı şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı

İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kayıtları bulunan Talha Y. ve Serkan Ö. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Serkan Ö. ve Talha Y., Sanayi Mahallesi'nde olayda kullandıkları silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Veresiye alkol için kasiyeri tabanca ile tehdit ettikleri anlar kamerada

Kağıthane'de veresiye alkol vermeyen kasiyeri iki şüphelinin tabanca ile tehdit ettiği anlar tekel bayisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların kasiyerle tartıştığı ve tartışma sırasında bir şahsın tabanca çıkartıp kasiyeri ayağından vurmakla tehdit ettiği daha sonra da arkadaşının araya girmesiyle kasanın önünden ayrıldığı görülüyor.

Doğan Can Cesur

