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İstanbul'da dehşet veren kaza: Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurarak durabildi

İstanbul'da dehşet veren kaza: Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurarak durabildi
İstanbul'da dehşet veren kaza: Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurarak durabildi

İstanbul Sultangazi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon adeta dehşet saçtı. Kamyon önce bir otomobili biçerek hurda haline getirdi. Daha sonra ise bir kamyoneti de önüne alarak binanın duvarına vurarak durabildi.

Kaza, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünden çıkan harfiyat kamyonu önce önüne aldığı bir otomobili biçti geçti. Daha sonra ise hızını alamayarak yine park halindeki bir kamyoneti de önüne alarak evin duvarına çaptıktan sonra durabildi. Kazada kamyonun ilk vurduğu otomobil adeta hurdaya çıktı. Diğer kamyonet ise bina ile kamyon arasında sıkışarak kullanılamaz hale geldi. Kazada ilk belirlemelere göre ölen olmadı. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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