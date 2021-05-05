İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı, çevik kuvvet de sahaya indi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, korona virüs salgını kapsamında başlayan tam kapanma yasağı ile birlikte yapılan denetimlere ilk defa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen noktalarda denetimlerin güçlendirilmesi için Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü de drone ile havadan destek sağladı. Hem karada hem havada oluşturulan kontrol noktalarında 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanma yasağına uymayan, araçlarıyla seyir halinde tespit edilen sürücüler durdurularak kontrol edildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince güçlendirilen noktalardaki denetimlerin artırılarak devam edeceği belirtildi.