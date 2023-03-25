İstanbul'da deniz trafiğine sis engeli

İstanbul'da etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Deniz trafiğinde de aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları ve İDO olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Öte yandan, İstanbul Boğazı da sis dolayısıyla gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
Açıklamada bazı seferlerin sis nedeniyle yapılamadığı belirtildi. İptal edilen seferler şöyle:
Kadıköy-Beşiktaş
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Kadıköy-Karaköy-Eminönü
Üsküdar-Karaköy-Eminönü
Kabataş-Adalar
Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Kadıköy-Haliç
Kabataş-Çengelköy
Bostancı-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Bostancı-Avcılar
Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy-Avcılar
Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü
İDO'da iptal edilen seferler ise şöyle:
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (Saat 17.15)
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 18.00)
Pendik-Yalova (26 Mart saat 08.00)
Yalova-Pendik (26 Mart saat 08.00)
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