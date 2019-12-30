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İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun resmi internet sayfasında 31 Aralık Salı günü "Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45" seferinin, "Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50" seferinin ve "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30" seferinin iptal olduğu açıklandı.

Şehir Hatları A.Ş. ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri, 19.45 Karaköy-Kadıköy seferi ve 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş" seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

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