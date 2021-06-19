İstanbul'da deprem!

AFAD'dan edinilen bilgeye göre, İstanbul'da saat 15.07'de merkezüssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Sarsıntı 7.06 kilometrede gerçekleştiği kaydedildi. Deprem İstanbul'un çevresindeki illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'tan yapılan açıklamada merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Geçmiş olsun İstanbul. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkezi üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle güvenlik ve zabıta birimlerine intikal eden herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre, bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.