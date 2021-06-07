İstanbul'da dev MMA galası! Sabriye Şengül, MMA'de ilk kez kendi seyircisi önünde kemer maçına çıkacak

Avrupa'nın başarılı organizatörlerinden Bülent Sağlam, Avrupa'nın en prestijli MMA, kick boks ve boks maçlarının da yer aldığı, dünyanın en iyi şampiyon sporcularının ringe çıktığı, VİP organizasyonunu Türkiye'de gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, “Öncelikle bu zorlu organizasyonun gerçekleşmesinde yardımların esirgemeyen iş adamımız Uğur Soylu'ya teşekkür ederim. 3 Temmuz gecesi Türkiye'de yer yerinden oynayacak.

Ülkemizin gururu ve iki kez Dünya Kickboks şampiyonluğu yaşamış olan Bellator'daki MMA temsilcimiz Sabriye Şengül, MMA dalında ilk kez kendi seyircisi önünde Vendetta Dünya Şampiyonluk kemer maçına çıkacak. Yine Vendetta Dünya Kickboks şampiyonluk kemeri için Mücahit Kulak ve Hollandalı rakibi Martha Venson'la, kozlarını paylaşacak. Ülkemizin şampiyon sporcuları One Championschip'te ‘Rod To Van' dörtlü ağırsıklet turnuvasında ülkemizi temsil etmek için ringe çıkacaklar. Bu galanın ardından 27 Temmuz gecesi İtalya, Sicilya'da dev bir organizasyon yapacağız” şeklinde konuştu.

İbrahim Dağdeviren: “İstanbul'u dövüş sporlarının merkezi yapacağız”

Vendetta organizasyon Türkiye sorumlusu İbrahim Dağdeviren, dünyanın dikkatini İstanbul'un üzerine çekeceklerini belirterek, “Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı bu önemli gala, yine dünyanın çeşitli ülkelerinde canlı olarak gösterilecek. Muhteşem şovlar ve sürpriz sanatçıların katılacağı bu geceye tanınmış DJ'lierin performansları damga vuracak.

Vendetta organizasyon ile ülkemizin tanıtımına, spora ve sporcuya vermiş oldukları destekten dolayı Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a da ayrıca teşekkür ederiz. Galamıza belediye başkanımızın yanı sıra Hollanda Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türkiye Kickboks Federesyonu Başkanı Salim Kayıcı, onur konuğu olarak katılacaklar. Ayrıca VİP konukların katılacağı bu önemli galada iş dünyası, siyaset, sanat ve spor camiasından birçok tanınmış isimde davetli olarak yer alacak” dedi.

Vedat Alyaz: “Pandemi çok zarar verdi”

Vendetta Organizasyon basın danışmanı Vedat Alyaz, pandemi tedbirlerinin en çokta salon sporlarına zarar verdiğini belirterek, “Son gelişmelerle tedbirlerin gevşetilmesi sporumuzun yeniden canlanmasına vesile oldu. Bu spordan geçimini sağlayan atletler zor günler geçirdi ve birçoğu da sporu bırakmak zorunda kaldılar.

Ülkemizde yapmayı planladığımız çok sayıda organizasyonu da iptal etmek zorunda kaldık. 3 Temmuz gecesi ringe çıkacak olan dövüşçülerimiz arasında, Enes Tetik, Gökhan Gülücü, Ahmet Tiren, Mert Taşdelen, Kaan Kazgan, Egemen Baranok, Yunus Emre Şahbaz, Enes Akbayır, Sahmar Mehmedzade ve Furkan Karadağ gibi başarılı isimlerimiz de yer alıyor” ifadelerini kullandı.