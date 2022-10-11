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İstanbul'da dev operasyon: Kumaş topları arasından 1,5 ton uyuşturucu çıktı

İstanbul'da dev operasyon: Kumaş topları arasından 1,5 ton uyuşturucu çıktı
İstanbul'da dev operasyon: Kumaş topları arasından 1,5 ton uyuşturucu çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir limandaki tıra düzenlenen operasyonda, Güney Amerika merkezli bir kartel tarafından kumaş topları arasında Türkiye’ye gönderilen 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda suç ağına mensup 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da dev operasyon: Kumaş topları arasından 1,5 ton uyuşturucu çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince ortak yürütülen operasyon sonucunda Güney Amerika ülkelerinden Meksika merkezli bir uyuşturucu kartelinin Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen narkotik polisi, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Meksika'dan Türkiye'ye gönderilen konteynırın yüklendiği tıra dün limanda operasyon düzenledi. Baskında suç organizasyonu içerisinde faaliyet gösteren H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye duyarlı hassas burunlu dedektör köpekle yapılan operasyonda 156 ayrı kumaş topunun içerisine zulalanmış 1 ton 580 kilo 640 gram ‘marihuana' türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sadık Kahraman - Davut Has - Caner Sönmez

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