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İstanbul'da dev sahte para operasyonu

İstanbul'da dev sahte para operasyonu
İstanbul'da dev sahte para operasyonu

İstanbul'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dev sahte para operasyonu saniye saniye kaydedildi. Polis gizli bölmelere yerleştirilmiş yüklü miktarda sahte dolar ile araçların bagajında av tüfeği ele geçirdi.

İstanbul'da dev sahte para operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki sabah saatlerinde sahte para bastıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Polis kamerasıyla da saniye saniye kaydedilen görüntülerde, ekipler gizli bölmelere yerleştirilmiş çok sayıda sahte dolar ele geçirdi. Öte yandan şüphelilerin araçlarının bagajında yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi.  

Sadık Kahraman

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