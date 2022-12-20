İstanbul'da DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin gençlik yapılanması olarak bilinen ‘Dev-Genç' içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler ile yine aynı örgütün ‘Armutlu Alan Yapılanması' bünyesindeki yer alan kişilerin yakalanması için çalışma yürütmüş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında arama kararı bulunan 12 şüpheli, geçtiğimiz Cuma günü yapılan operasyonlarda yakalanmıştı.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen Ali H.A., Beyhan G., Beyza G., Burak B., Can K., Dursun G., Emircan Y., Özmen M.Ç., Şimal D., Şura B., Rukiye S. ve Uğurcan G.'nin, savcılıktaki verilen ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Söz konusu örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen ‘Dev-Genç' içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler ile yine DHKP/C'nin ‘Armutlu Alan Yapılanması' bünyesindeki yer alan kişilerin de içinde bulunduğu 12 şüphelinin, savcılıkça tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Sadık Kahraman



İLGİLİ HABER İzmir polisinden yılbaşı öncesi sahte içki kaçakçılarına 52 ayrı operasyon

İLGİLİ HABER İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

İLGİLİ HABER İstanbul’da yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.