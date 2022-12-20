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İstanbul'da DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı

İstanbul'da DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı
İstanbul'da DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 12 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul’da DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin gençlik yapılanması olarak bilinen ‘Dev-Genç' içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler ile yine aynı örgütün ‘Armutlu Alan Yapılanması' bünyesindeki yer alan kişilerin yakalanması için çalışma yürütmüş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında arama kararı bulunan 12 şüpheli, geçtiğimiz Cuma günü yapılan operasyonlarda yakalanmıştı.
Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen Ali H.A., Beyhan G., Beyza G., Burak B., Can K., Dursun G., Emircan Y., Özmen M.Ç., Şimal D., Şura B., Rukiye S. ve Uğurcan G.'nin, savcılıktaki verilen ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Söz konusu örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen ‘Dev-Genç' içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler ile yine DHKP/C'nin ‘Armutlu Alan Yapılanması' bünyesindeki yer alan kişilerin de içinde bulunduğu 12 şüphelinin, savcılıkça tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Sadık Kahraman
 

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