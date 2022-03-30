İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, 'etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde şahısların ifadesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul genelinde 14, Ankara, Hatay, İzmir, Erzurum illerinde ise 5 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Sema Demir

