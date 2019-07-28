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İstanbul'da DHKP/C şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul'da DHKP/C şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı
İstanbul'da DHKP/C şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 ayrı aranması bulunan H.Y. adlı 1 şüpheliyi tespit etti. 

Önceki gece sabaha karşı İstanbul'da H.Y.'nin kaldığı adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, örgütün ideolojik tabanına göre yasa dışı faaliyetlerde bulunan zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin gözaltına alındığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. 

Öte yandan H.Y.'nin daha önce de örgüt üyeliğinden birkaç kez gözaltına alınıp sorgulandığı öğrenildi. Terör polisince yakalanan şüpheli, Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Gözaltına alınan DHKP/C'linin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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