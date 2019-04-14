İstanbul'da dolu

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Etkili olan şiddetli yapış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağışla birlikte Taksim Meydanı ve çevresindeki vatandaşlar zor anlar yaşarken, yollarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmurun yanı sıra Kadıköy ve Şişli ilçelerinde ise dolu sürprizi yaşandı. Aniden başlayan dolu yağışı vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Metin Başar - Doğan Can Cesur - Serdal Altıntepe - Yunus Emre Şeker