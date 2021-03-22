Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde çamur yağışının etkili olduğu kentte sabah saatlerinde güneş açmıştı. İstanbul semalarında öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdı görüldü. Topkapı'da yağan dolu ile birlikte zaman zaman trafiğin oluştuğu görüldü.

Aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Cevizlibağ'da yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış sonrasında Fatih'te yağmur ve dolu etkili olmaya başladı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıklı olduğu görülürken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da ıslanmaktan koşarak kurtulmaya çalıştı. Öte yandan, yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.