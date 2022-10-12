İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da dolunay manzarası mest etti

İstanbul'da dolunay manzarası mest etti
İstanbul'da dolunay manzarası mest etti

İstanbul’da kaydedilen Ekim ayında dolunay manzaraları izleyenleri kendine hayran bıraktı. Galata Kulesi ve Süleymaniye Camii silueti ile birlikte dolunayın görüntüsü masalsı kareler oluşturdu.

İstanbul’da dolunay manzarası mest etti - Tıkla İzle

 Çektiği video ve fotoğraflarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafçı Aslan Özcan, Ekim ayında çektiği dolunay fotoğrafları ile eşsiz videolar ortaya çıkarttı. Galata kulesi silueti ile dolunayı yakalamak için timelapse tekniği ile toplam 350 fotoğraf çekip bunları 14 saniyeye sığdırdı. Süleymaniye Camiiyle dolunayı toplam 800 fotoğraf karesiyle çekerek bunları 30 saniye video haline getirdi. Zaman atlatmalı çekim tekniği ile çekilen fotoğraflardan oluşan vidolarda dolunayın saniyeler içerisinde hızla hareket etmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.