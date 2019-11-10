İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da düğünde dehşet!

İstanbul'da düğünde dehşet!
İstanbul'da düğünde dehşet!

Pendik’te bir düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Pendik'te bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açmış, silahlı saldırıda baba ve 2 oğlu yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılmış, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Silahlı saldırıya uğrayan baba Şenol K'nın hayatını kaybettiği, Murat K. ve İlyas K. isimli kardeşlerin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişiyi ise yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER
Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.