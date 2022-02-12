İstanbul'da düğünde dehşet anları, gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, sokak üzerindeki bir salondaki düğün sırasında gelin ve damat tarafından şahıslar alkolün dozunu fazla kaçırınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirine saldıran taraflar, kavgayı sokağa taşıyınca ortalık karıştı.

Alkolü kaçırınca bıçakla 2 kişiyi yaraladı

Gelin ve damat tarafından kişiler sokakta birbirlerine tekme, yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında düğündeki bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başarılı olmadı. Kavga sırasında Türkmenistan uyruklu Azamat U. bacağından ve Rashid H. isimli şahıs ise karın bölgesinden bıçakla yaralanarak yere düştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla yaralanırken, bir süre duran taraflar daha sonra bir daha birbirine girdi.

Gelin düğünü bırakıp sokakta kavgaya koştu

Bu sırada gelin ise düğünü bırakıp sokağa gelerek akrabalarını ayırmak için uzun süre uğraştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Azamat U. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Rashid H. ise Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda şahsın önce eşkali ardından da kimliği tespit edildi. Kağıthane polisi, Türkmenistan uyruklu Azatjan Babajanowiç K.'yi (24) Şişli Mecidiyeköy'de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen K., çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korku dolu anlar kamerada

Yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ilk başta birkaç kişinin kavga ettiği ve bir şahsın diğerlerini bıçakladığı daha sonra ise tarafların kalabalıklaşmasıyla kavganın büyüdüğü ve gelinin de koşarak kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

