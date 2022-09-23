İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu: 52 kişi yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde harekete geçen emniyet ekipleri, Esenyurt ilçesindeki 3 farklı adrese 1 Eylül'de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 3 Cezayir, 7 Suriye ve 42 Fas uyruklu toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişilere evlerini kiraya verdiği öğrenilen daire sahipleri Ö.G. ve O.G. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Ö.G. ve O.G. isimli şahıslara kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan toplam 311 bin 454 lira idari para cezası verildi.

Sadık Kahraman

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