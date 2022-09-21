İstanbul'da eczanede genç kadına yumruklu saldırı kamerada

Olay, saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye ilaç almaya gelen genç bir kadın, kendisini arkasından takip eden bir şahsın yumruk saldırısına uğradı.

Kadına yumruklu saldırı kamerada

Saldırı anları ise eczanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının eczaneye gelerek beklediği esnada şahıs arkasından giriyor. Şahıs ardından kadına yumruk atarak kaçıyor.

Öte yandan polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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