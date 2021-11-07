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İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beyoğlu ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde mekanların belgeleri iş yeri evraklarının eksik olup olmadığı yönünde incelemelerde bulundu.

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beyoğlu ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Mekanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde iş yerlerinin belgeleri ve evrakları incelendi.

Beyoğlu - Karakköy - Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi'nde alkollü hizmet veren bir işletmenin belgeleri incelendi. Denetimde her hangi bir olumsuzluğun olmadığı görüldü.

Polis ekiplerinin Kadıköy'deki mekanlara da yaptıkları denetimde her hangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan - Muharrem Çam
 

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