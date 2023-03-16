İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ'ye operasyon: 13 yabancı yakalandı

Kaide, DEAŞ, Heyeti Tahrir El-Şam (HTŞ) ve benzeri terör örgütlerinin yurt içindeki hareket kabiliyetini adım adım takip eden güvenlik güçleri, İstanbul‘da bu örgütlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bazı yabancılara karşı çalışma gerçekleştirdi. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, söz konusu örgütlerle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı şahısların yakalanması için bu sabah erken saatlerde 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, Türkiye açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen ve “yabancı terörist savaşçı” olarak nitelendirilen 13 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri tarafından basılan evlerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital malzemeye de el konulduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yer alan yerleşkesine götürüldü. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sadık Kahraman

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