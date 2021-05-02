İstanbul'da erguvan zamanı

Erguvanların İstanbul Boğazı'nda oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın iki yakasında yetişen mor salkımlı erguvanlar, baharın gelmesiyle şehre ayrı bir renk katıyor. Anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya olarak bilinen erguvan ağaçları, Türkiye'de Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Vatandaşlar, Boğaz şeridi boyunca ilkbahar aylarında açan erguvanları seyredebilmek için sahil şeridini ziyaret ediyor. Erguvanlar özellikle korularda daha sık görünüyor. Osmanlı kültüründe de çok önemli yeri olan erguvan adına 14-19. yüzyıllar arasında şenlikler düzenlendiği, "erguvan cemiyeti", ''erguvan faslı'', ''erguvan bayramı'' gibi isimlerle de anıldığı biliniyor. Erguvanlar en çok Fenerbahçe Parkı, Gülhane Parkı, Büyük ve Küçük Çamlıca, Kuzguncuk Fethi Ahmet Paşa Korusu, Anadolu Hisarı, Kanlıca Mihrabad Korusu, Beşiktaş Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı, Beykoz Korusu, Rumelihisarı ve Emirgan parkında görülüyor.

İstanbul Boğazı'nda balık tutan Melih Çetin, “Son birkaç gündür hava çok güzel. Artık bahar geldi, tam bulunduğumuz noktada Aşiyan Mezarlığı var, orada çok güzel erguvan ağaçları var. Baktıkça içiniz açılıyor. Genelde yabancı turistler erguvan ağaçlarına ilgi gösterip fotoğrafını çekiyor. Renkleri ve güzelliği ile diğerinden ayırt edilerek dikkat çekiyor” diye konuştu.

“Erguvan ağaçlarının sayıları azaldı”

Sarıyer'de 30 yıl boyunca yaşadığını ifade eden Serhat Kuyumcu ise, “Sarıyer Tarabya sokaklarında neredeyse hepsinde eskiden erguvan ağacı vardı. Renkleri ve görüntüsü ile çok güzel bir manzara oluşturuyor. Çok fazla konutlaşma oldu, bundan dolayı erguvan ağaçlarının sayıları azaldı. Bu güzellikleri kaybediyoruz. Biraz daha yeşile önem verilse daha güzel olur” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç