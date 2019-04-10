İstanbul'da esnafa 3 milyon lira zarar veren hırsızlık çetesi suçüstü çökertildi

İstanbul Sultanbeyli, Maltepe, Ataşehir, Beykoz, Pendik ve Çekmeköy'de 8 kişiden oluşan hırsızlık çetesi, kapalı kasa kamyonet ile 10 iş yerinden soygun yapması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı yapan şahısların aynı kişiler olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüphelileri takibe aldı.

Son işlerinde suçüstü yakalandılar

Yapılan takipler sonucunda polis, Çekmeköy Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin alarmının çaldığı ve iş yeri önünde yüzleri kapalı elleri eldivenli şahısların kamyonete malzeme yükledikleri ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese giderek araca yaklaştıklarında şüpheliler farklı yönlere doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda 8 şüpheli polis ekipleri tarafından tek tek yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar şubeye götürülerek ifadeleri alındı.

Suç makinesi çıktılar

Son işlerinde suçüstü yakalanan şahıslardan 635 adet sigara ele geçirildi. Yakalanan Beytullah E.(32), Cevat A.(24), Orhan Y.(28), Emrah B.(34), Günaydın Y.(65), Ferhat B.(32), Dursun E.(27),Turgay A.(47) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan suç makinelerinin esnafı 3 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürünerek delikten girdi

Görüntülerde, kapalı kasa kamyonet ile iş yerinin önüne gelen hırsızlardan biri sürünerek delikten içeriye giriyor. Ardından kapıyı açan hırsız, arkadaşlarını içeriye sokuyor. Şahıslar daha sonra iş yerindeki malzemeleri elden ele vererek kamyonete yüklüyor. Bir başka görüntü de ise yine kamyonet ile gelen şahıslar, trafiğin vızır vızır aktığı yerde hırsızlık yaparak kaçıyor.

Doğan Can Cesur