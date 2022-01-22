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İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü
İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kent genelinde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerden olan Aydos Tepesi beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos'ta kartpostallık görüntüler oluşurken, beyaza bürünen Aydos havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü - Foto Galeri
İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı beyaza büründü - Tıkla İzle

Meteoroloji genel müdürlüğü İstanbul için günler öncesinde kar uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da bazı ilçelerde sulu kar yağışı gözlenirken özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanları beyaza büründü. Etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı ve çevresi büründü. Aydos Ormanları'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte oluşan kartpostallık kar manzaraları havadan drone ile görüntülendi.

Aykut Zor - Cem Güney Kılıç
 

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