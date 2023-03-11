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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarı sonrası yağmur öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle ufak çaplı ağaç devrilmeleri meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası'nda yağış etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde başlayan yağış kısa sürede şehir merkezinde de etkili oldu. Yağmur ve şiddetli rüzgar uyarısı ile birlikte vatandaşlardan kimisinin önlem alarak şemsiye ile dışarıya çıktığı görülürken kimi vatandaşın ise hazırlıksız yakalandığı görüldü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ufak çaplı ağaç devrilmeleri meydana geldi. Yağış ile birlikte trafik yoğunluğu da artmaya başladı. Öte yandan, yağışın gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı

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