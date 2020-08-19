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İstanbul'da ev ve iş yeri hırsızları yakalandı

İstanbul'da ev ve iş yeri hırsızları yakalandı
İstanbul'da ev ve iş yeri hırsızları yakalandı

İstanbul’da üç evden ve bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 Ağustos'ta Küçükçemece'de üç ayrı evden, 9 Ağustos'ta ise Bahçelievler'de bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

Küçükçekmece'de bir evden 2 adet imitasyon bilezik ve kimliklerin, bir başka evden siyah renkli çanta, 1 adet pembe kadın çantası, 1 adet cüzdan, içerisinde şeker ölçüm aleti bulunan küçük çanta, 1 adet tablet ve engelli kimlik kartı, üçüncü evden de 2 adet cep telefonu çalındı. Bahçelievler'de de bir adresten 25 bin TL nakit para, 2 bin euro değerinde 16 adet dijital baskı makinası, bin TL değerinde bozuk para ve bir aracın yedek anahtarı çalındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde K.Ö., Ş.Ç. ve F.E. isimli zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Şahin Ç.'nin 3 evden hırsızlık, 2 iş yerinden, 2 açıktan hırsızlık, 2 tehdit, 4 yaralama, 1 bisiklet hırsızlığı, 1 motosiklet hırsızlığı suçundan kaydı olduğu, Kerem Ö.'nün ise 4 evden hırsızlık, 2 iş yerinden hırsızlık, 2 uyuşturucu, 2 mala zarar verme, 1 gasp, 1 motosiklet hırsızlığı suçlarından, Furkan E'nin de 6 evden hırsızlık, 6 iş yerinden hırsızlık, 3 yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cevaevine gönderildi.

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