İstanbul'da evlere dadanan suç makinesi kadın kamerada

Kağıthane, Eyüp, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Beylikdüzü'de meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Apartmana girdikten sonra asansöre binen iki kadın, hırsızlık yapacakları daireye çıktıktan sonra ardından yine asansörle aşağı inip kaçarken görüntülendiği belirlendi. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheliler Pınar U. (36) ile Fatma F.(20) Beylikdüzü'nde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Pınar U.'nun daha önceden 146 suç kaydı bulunduğu ayrıca 14 ayrı aranması olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli Fatma F.'nin ise 38 suç kaydı ile 14 aranması olduğu belirlendi. Şüphelilerin üst aramasında ise kapı açmakta kullanılan tornavida seti ile 19 parça imitasyon takı seti ele geçirildi. 10 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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