İstanbul'da eylem arayışındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik kritik bir operasyona daha imza attı. Örgüte yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde DEAŞ'ın Suriye kolu ile söz konusu terör ağının Libya kanadında bulundukları değerlendirilen ve bu çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 2 şüphelinin İstanbul'a geldikleri istihbaratı alındı. Örgüt saflarında bulunan ve kentte barındıkları saptanan Libya uyruklu Mohamed M.A.A. ve Suriyeli Zaher S. adlı DEAŞ üyelerini yakın takibe alan emniyet güçleri, 2 Kasım'da Esenyurt ve Sultanbeyli'de belirlenen 2 adrese peş peşe operasyon düzenledi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskınlarda, DEAŞ'ın silahlı kanadında yer aldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör şüphelisi 2 kişinin saklandıkları adreslerde ve üzerlerinde örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet birimlerince dijitallerde yapılan incelemelerde, örgütsel içerikli belge ve şüphelilerin DEAŞ saflarında yer aldıkları dönemde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Sadık Kahraman

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