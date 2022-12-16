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İstanbul'da faciadan dönüldü: Lüks araç taksi durağına daldı

İstanbul'da faciadan dönüldü: Lüks araç taksi durağına daldı
İstanbul'da faciadan dönüldü: Lüks araç taksi durağına daldı

Beşiktaş'ta yol kenarında bekleyen lüks otomobil bilinmeyen bir nedenle hızlanarak durağa daldı. Durakta kimsenin olmadığı sırada meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Lüks otomobilin sürücüsü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.15 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi Koru Sokak üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 31 GS 905 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle aracını Koru Sokak'ta bulunan bir taksi durağının önünde durdurdu ve bir süre bekledi. Ne olduğunu anlayamayan duraktaki sürücülerden Murat Devecioğlu, otomobile bakmak için yöneldiği esnada araç bilinmeyen bir nedenle bir anda hızlanarak durağa daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle durakta ve otomobilde hasar oluştu.

Onur Dursun

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