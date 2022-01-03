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İstanbul'da feci kaza kamerada

İstanbul'da feci kaza kamerada
İstanbul'da feci kaza kamerada

Beyoğlu’nda işe gitmek için yola çıkan bir kadına refüjden yolun karşısına geçeceği esnada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başını sert şekilde yere vuran kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.20 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden sabah saatlerinde çıkan Emel Koç Lokmacı, işe gitmek üzere yol koyuldu. Genç kadın kaldırımda yürüdüğü esnada refüje geçerek yolun karşısına geçmek istedi.

İşe giderken İETT otobüsü çarptı

O esnada seferini yapan Fatih Peçe idaresindeki 34 LR 1043 plakalı İETT otobüs, refüjden karşıya geçmeye çalışan Lokmacı'ya çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde yere vurarak ağır yaralandı. Feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kadın ağır yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapanan Emel Koç Lokmacı'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Peçe ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun
 

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