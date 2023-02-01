İstanbul'da feci kaza kamerada: 2 araba ve 1 otomobil pert oldu

Kaza, saat 13.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan siyah bir otomobilin sürücüsü, kontrolsüz şekilde dönüş yaparak sokağa girmek istedi. O esnada aracın arkasından 34 DTG 006 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan Adnan Oğulcan Dikmen, çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç park halindeki 34 SP 4615 plakalı otomobile ve 34 DJC 659 plakalı motosiklete çarptı.

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza sonucu otomobil takla atarak ters dönerken, motosiklet ise hafif ticari araçla duvar arasında sıkıştı. Sürücü Dikmen ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki araç takla attı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde önlem aldıktan sonra kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar sahipleri tarafından çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren ve kaçan otomobil sürücünün ise polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur



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