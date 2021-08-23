İstanbul'da feci kaza kamerada

Kaza, önceki gün saat 11.45 sıralarında Beykoz Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yokuş aşağıya seyir halinde olan Şamil Yunus idaresindeki asfalt yüklü kamyonunun bir anda frenleri boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı.

Otomobilin üstüne düştü

Asfalt yüklü kamyon park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sürücüsü ise aracından inip simit almak için girdiği fırından geri döndüğünde, otomobilini kamyonun altında gördü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Yunus, çevredeki vatandaşların yardımıyla kanyondan yara almadan çıkarıldı. Kaza nedeniyle otomobil ise hurdaya döndü.

Feci kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur - Emre Sertdemir - Onur Hamzaoğlu

