İstanbul'da feci motosiklet kazası! Metrelerce sürüklendi...

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletli, şeridinden aniden çıkan otomobile çarptı. Takla atarak yere savrulan ve metrelerce sürüklenen genç hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Enis K. motosikletliyle Dolmabahçe istikametine doğru seyretmeye başladı. Başka bir motosikletli arkadaşıyla da hem seyreden hem de şakalaşan genç bir süre sonra yol ayrımını geldi. Ayrımda dönmeyi bekleyen bir otomobil aniden şerit değiştirerek motosikletin önüne kırdı. Mesafenin çok kısa olması nedeniyle kurtaramayan sürücü Enis K., otomobile çarparak takla attı. Yere düşmesinin ardından metrelerce sürüklenen genç sürücünün yardımın arkadaşı ve çevredeki sürücüler koştu. Ölümden dönen ancak hafif bir şekilde yaralanan genç ve motosikleti dakikalar sonra yeden kaldırıldı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur