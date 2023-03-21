İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen Hava kuvvetleri Komutanlığına mensup ihraç edilen 1 eski askeri personel ile askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu belirlenen 13 kapatılan askeri okul öğrencisi tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında 'mahrem sorumlu' olan 1 sivil de belirlenmişti. Tespit edilen 15 şüpheli şahıs hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 14 ünün yakalandığı, 1'inin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Sadık Kahraman



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