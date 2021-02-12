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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen ve örgütte yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan, farklı meslek gruplarına mensup 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün gizli yazışma programı Bylock kullandığı tespit edilen ve örgüt yapılanmasında yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı şahıslar ile halen kamuda görev yapan bir doktor ile Kur'an kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup toplam 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

İrem Demir

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