İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, örgütün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte aranan 53 şüpheli tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı, ümit yapılanması gibi başkaca delillerin de elde edildiği ve aralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 3 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç 1 astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelere, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 23 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Sema Demir