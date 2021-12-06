İstanbul'da FETÖ operasyonu: 24 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve haklarında itirafçı beyanı gibi başkaca deliller ile askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu ve mahrem yapılanmasında mahrem imam olan 47 şüpheli tespit edildi.

Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 5 Astsubay, 15 Subay ile ihraç edilen 1 eski askeri personel, 20 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 6 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

İrem Demir - Sema Demir

