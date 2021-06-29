İstanbul'da FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen, haklarında başkaca deliller bulunan Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne mensup görevde olan 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 4 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen, 16 Astsubay ve 2 Polis memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından emekli 2 Albay ile 2 Astsubay, ihraç 2 Binbaşı ile 2 Astsubay, açıkta 1 Astsubay, firari 1 Üsteğmen, istifa etmiş 4 Uzman Çavuş, 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ile mahrem imam oldukları tespit edilen 3 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 24 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, 23 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama emri talep edildi.

İrem Demir - Melike İnal

