İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin haklarında mahrem imam, askeri öğrenci ve ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyanlar bulunduğu belirlendi. Belirlenen 11 şüphelinin aynı zamanda örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan arandıkları ve aralarında emekli astsubay, aktif görevde uzman erbaş ve Adli Tıp Kurumu'nda Uzman Doktor'un da olduğu tespit edildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlar sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

Sema Demir

