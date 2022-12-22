İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyon: 20 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gaybubet evlerine yönelik başlatılan soruşturma neticesinde FETÖ ile iltisaklı oldukları belirlenen 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gaybubet evlerine yönelik başlatılan soruşturma neticesinde, FETÖ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma geçiren veya yargılanan ve 'örgüt üyesi olma' suçundan hükümlü olan 21 şüpheliye operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı da bulunan 21 şüpheli hakkında 22 adrese yönelik düzenlenen operasyon sonucu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sema Demir
 

İLGİLİ HABER
Ispartada FETÖ/PDY operasyonu: 2 firari yakalandı Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 firari yakalandı
İLGİLİ HABER
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
İLGİLİ HABER
FETÖden ihraç edilen binbaşının evinde 55 litre etil alkol ele geçirildi FETÖ’den ihraç edilen binbaşının evinde 55 litre etil alkol ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Gaziantepte kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı Gaziantep'te kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
İLGİLİ HABER
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
İLGİLİ HABER
Yunanistana kaçma hazırlığında yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
İLGİLİ HABER
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.