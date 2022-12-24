İstanbul'da film gibi operasyon

İstanbul genelinde polise başvuran birkaç mağdur, kendilerini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre yaşlı vatandaşlar, kendilerini oğul veya torun şeklinde tanıtan kimseler tarafından ev telefonlarından arandı. Telefondaki şüpheliler, “Anne-baba bankadayım, acil ödeme yapmam gerekiyor, arkadaşımı gönderiyorum, evde para ya da altın var ise hemen gönderin” dedi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler H.A.(32), N.B.(37) ve İ.Y.(46) Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde sorgulandı. Şüphelilerden N.B.'nin daha önceden başka suçlardan 3 kez, İ.Y.'nin ise 5 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada ise 55 bin lira nakit para ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin İstanbul'da meydana gelen 6 dolandırıcılık olayının failleri olduğu da ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Doğan Can Cesur

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