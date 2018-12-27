İstanbul'da film sahnelerini aratmayan 2 saatlik soygun!

Kapüşonla yüzlerini kapatan bıçaklı 2 hırsız, saatlerce girmeye çalıştıkları bir marketin önce alarmını ardından da inşaat makasıyla 5 kepenk kilidini kırdı. Demir kapıyı da kanırtıp içeriye giren hırsızlar, yaklaşık 2 saat süren soygunda marketi adeta talan etti. Hırsızlar, içeriden çıktıklarında karşısında gördükleri bir gencin yüzüne ise demir para fırlatarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapüşon ve boyunluk beresiyle yüzlerini kapatan 2 hırsız, gece saatlerinde gözlerine kestirdikleri bir marketin önüne geldi. Kaldırımda bir süre bekleyen hırsızlar etrafı kolaçan ettikten sonra bir iş yerinin önündeki ampulü patlatmak için zıpladı. Başarılı olamayan hırsızlar ardından içecek dolabının arkasına geçerek marketi soymak için hazırlık yapmaya başladı.

Boyu kadar inşaat makasıyla kilidi kırdı

Hırsızlar ilk olarak bahçeden getirdikleri bir paletin üstüne çıkarak marketin alarmını yerinden söktü. Sert bir şekilde yere atarak alarmı kırıp devre dışı bırakan hırsızlar ardından çıkan sesten dolayı koşarak uzaklaştı. Bir süre sonra geri dönen hırsızlar, kepengin kilidini kontrol etti. Çevreyi de kontrol eden hırsızlardan biri yanında getirdiği boyu kadar olan inşaat makasıyla kilidi kırdı. Kepengin açmalarının ardından karşılarına çıkan demir kapının da kilidini kıran hırsızlar, dakikalarca kanırttıkları kapıyı açarak içeriye girdi. Hırsız bu işlemi yaptığı esnada diğer hırsız da, dikkat çekmemek için kırdığı alarmın parçalarını yerden topladı. Soygun sürdüğü esnada caddeden her araç geçtiğini dolabın arkasına saklanan hırsızlar, fark edilmemek için elinden geleni yaptı.

Marketi adeta talan ettiler

Kapıyı açmalarının ardından içeriye sızan hırsızlardan biri ilk olarak kasayı yerinden çıkarttı. İçini açtığı kasadaki paraları alan hırsız, dışarıya çıkarak gözcülük yapan suç ortağını da çağırarak içeriye girdi. İçeride soyguna başlayan hırsızlar, para edecek onlarca ürün ve bir poşet dolusu sigara çaldı. İçeride soygun işleminin tamamlayarak son kontrollerini yapan hırsızlar ardından geldikleri gibi dışarıya çıktı. Yaklaşık 2 saat süren soygun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Karşı karşıya geldikleri gencin kafasına bozuk para fırlattı

Hırsızlar marketten çıkmaların ardından kaldırımda otobüs bekleyen bir gençle karşı karşıya geldi. Neye uğradığını şaşıran hırsızlara genç sözlü tepki gösterip üzerilerine yürüyünce, hırsızlardan biri de elindeki bozuk paraları acımasızca gencin yüzüne fırlattı. Çarpmanın etkisiyle şişe parçalara ayrılırken, hırsızlar ise koşarak kayıplara karıştı. Genç ise cep telefonuna sarılarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından soygundan haberdar olan iş yeri sahibi ise şikayette bulundu.

“Tüm önlemleri aldım daha ne yapmalıyım?”

Marketin sahibi Ahmet K., “Gece yattığım esnada bir arkadaşım babam vasıtasıyla bana ulaştı. Markete geldiğimde kilitlerin kırılmış, demir makasla kesmişler. Bir şokla uyandık, inanamadım. Ben burada ciddi bir önlem alıyorum. Alarmım var, 5 kilidim var. Ekstra da kapıya giren bir demir var. En son bunu açıp, içeride tezgahlarımızı kırıyorlar. Kasayı götüremiyor, yere atıyor ve içerisindeki paraları, buradaki sigaraları alıp gidiyor. Yaklaşık olarak 10 bin lira bir zararımız var. saat 04.00 ile 06.00 arasında olay gerçekleşiyor. Kör noktalardan faydalanmışlar ve saklanmışlar. Hırsızlar marketten çıkarken benim komşuma denk geliyor. Komşumda ilk olarak benim açtığımı düşünüyor. Sonra müdahale ediyor ama hırsızlar ellerindeki demir paraları adamın suratına atıyor. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. 2 yıldır burada bu tür olaylar yaşanıyor. Bu olay da yaşanırken ekip geçiyor ama hırsızlar saklandığı için ve kestikleri her kilidi, kırdıkları alarmın parçaları yerden aldıkları için gizliyorlar. Kontrollerin daha sık olması hırsızlar için caydırıcı olabilir. Tüm önlemleri aldım daha ne yapmalıyım? Bize şöyle yapın diyerek yardımcı olsunlar” dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur

