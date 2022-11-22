İstanbul'da film sahnesi gibi olay kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirip çekiciyle aracını kaçırdı

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde otomobille sokakta süratli bir şekilde seyir halinde olan sürücü, park halindeki Yasemin Yıldız'a ait 34 KA 5057 plakalı otomobil, Sevda Biçer'e ait 34 BFH 103 plakalı hafif ticari araç ve Gülhanım Aksoy'a ait 59 YJ 844 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrasında aracından inen sürücü, etrafa baktıktan sonra arkadaşı olduğu iddia edilen araç çekicisini aradı. Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra gelen çekici, sürücünün aracını alarak olay yerinden götürdü.

Çekiciyle olay yerinden aracını kaçırdı

Yaşananların ardından sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen sahipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olay yerine gelen trafik polislerinin bıraktığı “raporu emniyetten alabilirsiniz” notunu gören araç sahipleri soluğu emniyette aldı. Raporu alan araç sahipleri ardından olay yerine gelerek ne olduğunu anlamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri izleyen araç sahipleri bir kez daha şok geçirdi.

Doğan Can Cesur

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