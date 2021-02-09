İstanbul'da fırtına! Çatıları uçurdu

Silivri'de fırtına ağacı kökünden söktü

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Silivri ilçesinde bir ağacı kökünden sökerek elektrik direğinin üzerine devirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Silivri'de etkili olan fırtınada Fatih Mahallesi'nde bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi.

Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler direkte elektrik akımını keserek ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Öte yandan sahilde bulunan bir iş yerinin tabelası yere düşerken, kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Bağcılar'da uçan çatı evlerin içine girdi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Bağcılar'da bitişik bir binanın çatısı karşı binadaki dairelere doğru uçtu. 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi. Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı. Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokaktaki çok sayıda araç da hasar gördü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Beykoz'da fırtınada çınar ağacı yola devrildi

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz'da çınar ağacı devrildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yola devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Akşam saat 20.30 sıralarında Anadolu yakasında etkisini gösteren şiddetli rüzgarda Kanlıca Mahallesi Mehmet Ali Birand Caddesi'nde bir çınar ağacı devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri caddeye devrilen ağacı kaldırarak yol kenarına bıraktı. Polis ekipleri de caddede güvenlik önlemi alarak, sürücülerin kontrollü geçişini sağladı.

Bayrampaşa'da binanın uçan çatısı park halindeki araca saplandı

Bayrampaşa'da fırtınada uçan bir binanın çatısı, park halindeki araca saplandı. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen fırtına, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle İstanbul'un ilçelerinde çok sayıda binanın çatısı yola uçarken, Silivri'de ise bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi.

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçarak sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, binadan uçan bir parçanın park halindeki bir araca saplandığı görüldü. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, sokak içerisine dökülen parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bakırköy'de gövdesinden kırılan ağaç seyir halindeki aracın üzerine düştü

Bakırköy'de fırtınada gövdesinden kırılan bir ağaç, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede binaların çatıları uçarken, bazı bölgelerde ise ağaçlar gövdesinden kırılıp yola düştü. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde de bir ağaç, fırtınadan dolayı gövdesinden koparak seyir halindeki aracın üzerine düştü. Ağacın düşmesi üzerine ani fren yaparak aracı durduran sürücü, olayı yara almadan atlattı. Cadde bir süre trafiği kapatılırken, ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kağıthane ve Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Meteoroloji'nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Kağıthane ve Beyoğlu'nda evlerin çatısı uçtu. Beyoğlu'nda da rüzgarın etkisiyle uçan çatı asılı kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da rüzgar etkisini gösterdi. Kağıthane Gürsel Mahallesi Atiye Sokak'ta fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı iş yerinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Gürsel Mahallesi'nde bulunan 28 Nisan Caddesi'nde de 3 katlı bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle karşı daireye uçtu. Dairede kimsenin olmaması ve sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçerken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda çatı asılı kaldı

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının bazı parçaları yere düşerken, çatı binada asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya müdahale ederek güvenli alana indirdi.

Esenler'de çatının uçma anı kameraya yansıdı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul'da çok sayıda evin çatısı uçtu. Esenler'deki bir binanın çatısının uçma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bağcılar'da 1 kişinin yaralandığı çatının uçma anı kamerada

Bağcılar'da fırtınada 1 kişinin yaralandığı ve 3 ev ile sokaktaki araçların hasar gördüğü çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir aracın çatıdan uçan parçalardan son anda kurtulduğu görüldü.

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Sultangazi'de araçlar çatıların altında kaldı

Meteoroloji'nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi'de evlerin çatısı uçtu. Çatılar caddeye uçarken, araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da rüzgar etkisini gösterdi. Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı caddede araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Çatıların üzerine uçtuğu araçlar ise hasar gördü, yol kapandı. Bir süre kapanan yol itfaiye ekiplerinin çalışması ile tekrar açıldı.

Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu

Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini arttıran fırtına nedeniyle bir çok noktada çatı uçmaları meydana geldi. Arnavutköy'de ise bir sitede bulunan dairenin balkon camları raylarından çıkıp uçmaya başlayınca yardıma itfaiye koştu.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir sitede bulunan dairenin balkon camları fırtınanın etkisiyle raylarından çıkarak boşluğa düştü. Tehlikeli şekilde savrulan balkon camlarını kendi imkanları ile tutmaya çalışan daire sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye çıkarak balkon tehlike saçan balkon camlarını teker teker yerinden söktü. Ekiplerin müdahalesi üzerine tehlikeli balkon camları herhangi bir faciaya neden olmadan söküldü.



