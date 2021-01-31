İstanbul'da galip Trabzonspor! MAÇ SONUCU: Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor

BEŞİKTAŞ 1 - 2 TRABZONSPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Josef'in ara pasında sol çaprazda topla buluşan Larin'in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

10. dakikada Atiba'nın hatasında topun sahibi olan Baker'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ersin iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Montero'dan şık bir çalımla sıyrılan Djaniny, savunma arakasına attığı topu Baker ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Baker'ın şutunda Ersin mutlak gole izin vermedi.

23. dakikada Ghezzal'ın ayağının dışıyla arka direğe açtığı ortaya kendini Trabzsonspor savunması arasında unutturan Larin kafa ile vurdu. Kaleci Uğurcan, sağına yatarak topun sahibi oldu.

29. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Sakala'nın ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-0

36. dakikada Roiser'in yerden gönderdiği ortaya arka direkte Larin dokundu ama Uğurcan gole izin vermedi. Kalecinin çeldiği topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

42. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Josef'in pasını alan Mensah'ın yay üzerinden çektiği sert şutu kaleci Uğurcan çeldi.

42. dakikada Nwakame, Josef'i şık bir çalımla geçerek ceza alanına girdi. Nwakame'nin, önünde Rosier'in olmasına rağmen topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

44. dakikada Nwakame'nin ceza sahası dışından çektiği şut önce Vida'ya çarptı. Ardından da Montero'nun göğsüne çarpan top ağlara gitti. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ taraftan Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Ekuban'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti.

60. dakikada Ghezzal'ın sol çaprazdan ortaladığı topa arka direkte Larin arka direkte kafayı vurdu. Ön direkte Atiba'nın gelen topa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

63. dakikada Nwakaeme, sol kanatta son çizgiye inerek Ghezzal ve Aboubakar'a şık bir çalım atarak topu içeriye çevirdi. Vida'ya çarpan topun sahibi olan Hugo'nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

68.dakikada Bakasetas'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Ekuban'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

69. dakikada Larin'in pasında N'Kodou'nun yay üzerinden çektiği sert şutu direk dibinde kaleci Uğurcan iki halede kontrol etti.

71. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan açtığı ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Topun sahibi olan Rosier'in ceza alanı içinde çektiği şutu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

77. dakikada Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı hareket sonucu hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rosier'in ortasında seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Uğurcan çok net bir pozisyonu çıkardı. Dönen topu Larin tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz ? (N'Sakala dk. 14), Josef de Souza, Atiba (Adem Ljajic dk. 76), Mensah (Dorukhan Toköz dk. 64), Ghezzal (N'Koudou dk. 64), Larin, Aboubakar

Yedekler: Utku, Welinton Silva, Necip Uysal, Oğuzhan, Hasic, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir (Bakasetas dk. 62), Flavio, Abdulkadir Parmak ? (Lewis Baker dk. 3), Ekuban, Nwakaeme (Hosseini dk. 86 ?), Djaniny (Yusuf Sarı dk. 85 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Aboubakar (dk. 29) (Beşiktaş), Montero (dk. 44 k.k.), Hugo (dk. 63) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dorukhan (dk. 77) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rosier, Ljajic (Beşiktaş), Ekuban, Edgar Le, Baker (Trabzonspor)

Beşiktaş 9 maç sonra kaybetti

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak 9 maç aradan sonra mağlubiyet aldı.

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan ve ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet aldı. Son olarak Alanyaspor deplasmanında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 9 karşılaşmanın 8'ini kazanmış, 1'inden de beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği haftada Trabzonspor'a kaybeden Beşiktaş, aldığı bu yenilgiyle zirvedeki yerini de sarı-lacivertlilere bırakmış oldu.

Sergen Yalçın'ın ilk derbi mağlubiyeti

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez büyük maç kaybetti.

Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olarak liderliği Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez bir büyük maçtan yenilgiyle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrılıp Fenerbahçe'yi de iç sahada 2-0 mağlup etmişti. Bu sezonun ilk yarısında ise 3 rakibini de yenen Beşiktaş, ligin ilk haftasında Trabzonspor'u 3-1, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 ve sahasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 2-0'lık skorlarla geçmeyi başardı. Beşiktaş, ikinci yarının ilk haftasında Trabzonspor'a 2-1 kaybederek Yalçın yönetiminde ilk kez büyük bir maçtan puansız ayrıldı.

