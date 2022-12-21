İstanbul'da garaj kumandası görünümlü suikast silahı ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park ekipleri, yasadışı silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması için Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde yürütülen çalışmalarda, bir oto yıkama dükkanı ile bir evde silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Bu çerçevede dün Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir oto yıkamacı ve Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda A.Ş.B., M.A.Y., K.S., N.Y.,M.A., H.M. ve O.B. ile L.A. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Sadık Kahraman

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