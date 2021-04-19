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İstanbul'da gece çamur yağdı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

İstanbul'da gece çamur yağdı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da gece çamur yağdı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

İstanbul'da gece saatlerinde Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle kent genelinde çamur yağışı etkili oldu.

İstanbul'da gece çamur yağdı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı - Tıkla İzle

 Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını saşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı uyarısı yapılmıştı. İstanbul'da gece saatleri itibariyle etkili olan yağış nedeniyle otomobillerin üzeri çamur ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert,

‘'Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık.'' diye konuştu.

Muhammet Emin Arslan
 

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