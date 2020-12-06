İstanbul'da gece masalsı sis manzarası

Gün doğumundan önce kayıt edilen tarihi yarımadanın sis içinde kalmış görüntüsü kendine hayran bıraktı. Şehrin ışıklarının yoğun sis içinden süzülerek oluşturduğu görüntü havadan çekildi. Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camii'nin ışıklandırmaları ile birlikte yoğun sis bulutu adeta masalsı bir manzara oluşturdu. Sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Hızlandırılmış görüntülerde ise İstanbul'un üzerinde akan bulut denizini andıran görüntüler oluştu. Gün doğumu ile birlikte şehrin diğer bölgeleri de zaman zaman yoğun sis içerisinde kaldı.

Ahmet Faruk Sarıkoç